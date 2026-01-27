Что случилось этой ночью: вторник, 27 января

Трамп повышает пошлины для Южной Кореи, в США считают "историческими" переговоры в Абу-Даби, энергетики установили опоры для ЛЭП на месте аварии под Мурманском

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Южной Кореи с 15% до 25%.

- Представитель Белого дома Кэролайн Левитт назвала "историческими" трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби.

- В Мурманской области энергетики установили временные опоры для ЛЭП, из-за обрушения которых с 23 января происходят перебои с электричеством. После монтажа последнего провода энергетики начнут тестировать подключение. По прогнозу "Россетей", работы завершат во вторник.

- Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду проведет переговоры в России, сообщили ближневосточные СМИ.

- Генсек НАТО Марк Рютте выступил против создания отдельных от альянса европейских вооруженных сил. Он считает, что странам Европы не имеет смысла формировать отдельные общеевропейские вооруженные силы, когда есть Североатлантический альянс.

- Погранслужба США во вторник выведет часть агентов из Миннеаполиса, где продолжаются протесты из-за мер по контролю за иммиграцией. В числе тех, кто покинет город, старший командир погранпатруля Грегори Бовино, сообщило AP.

- Число жертв снежного шторма в США достигло 30 человек.