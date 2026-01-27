Volkswagen отзывает в США 44,5 тыс. электромобилей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Volkswagen отзывает 44 551 электромобиль в США из-за дефектов батарей, способных привести к возгоранию, сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Под отзыв подпадут автомобили марки ID.4 2023-2025 годов выпуска.

В частности, 43 881 электромобиль отзываются в связи с тем, что их батареи могут перегреваться. В остальных могут быть установлены батареи с неправильным расположением электродов в некоторых модулях.

Автовладельцам рекомендуется обратиться к дилерам, которые произведут обновление программного обеспечения батарей или бесплатно заменят их при наличии такой необходимости.

Котировки "префов" Volkswagen снижаются на 1,2% в ходе торгов во вторник. За последние три месяца они выросли на 12,4%.