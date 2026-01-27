ЕС и Индия достигли масштабного соглашения о свободной торговле

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Евросоюз и Индия успешно завершили работу по соглашению о свободной торговле, сообщили во вторник в Еврокомиссии.

"ЕС и Индия успешно завершили переговоры сегодня по историческому, амбициозному и коммерчески значимому соглашению о свободной торговле. Это крупнейшая подобная сделка, когда-либо заключенная какими-либо сторонами", - говорится в пресс-релизе ЕК.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что сторонам удалось "сотворить историю, укрепив сотрудничество между двумя крупнейшими мировыми демократиями".

Ранее она говорила, что соглашение о свободной торговле Евросоюза с Индией обещает быть исторически беспрецедентным по охвату потребителей. "Некоторые называют это "матерью всех сделок". Сделки, создающей рынок на 2 млрд человек, на долю которого придется почти четверть мирового ВВП", - заявила фор дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе.