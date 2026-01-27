В ЕК анонсировали окончательное подписание соглашения с Индией после ряда процедур

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Соглашение о свободной торговли между Евросоюззом и Индией было подписано в Дели символически, для официального подписания необходимо завершить обязательные процедуры, сказала на брифинге представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

"Сегодня это было скорее символически, символической церемонией (...). Официальное подписание, такое как оно предусмотрено процедурой, - это еще впереди", - отметила она.

Церемонию подписания документа в Дели она назвала "ключевой фазой" процесса.

"Теперь надо следовать процедуре, которая позволит нам в конечном счете прийти к официальному подписанию соглашения. То есть мы не можем вам точно сообщить, когда это произойдет", - продолжила Пинью.

Нужно завершить юридический анализ текста, опубликовать проект соглашения, перевести его на все языки Евросоюза, утвердить в Совете ЕС.

"Я не знаю, какая процедура существует в Индии, но предполагаю, что они тоже должны следовать своей процедуре", - добавила представитель ЕК.

Еврокомиссия ранее сообщила, что Евросоюз и Индия завершили работу по соглашению о свободной торговле. "ЕС и Индия успешно завершили переговоры сегодня по историческому, амбициозному и коммерчески значимому соглашению о свободной торговле. Это крупнейшая подобная сделка, когда-либо заключенная какими-либо сторонами", - говорилось в сообщении.