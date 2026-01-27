США развернули системы ПВО на позициях на Ближнем Востоке

Поиск

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты уже разместили свои зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD на базах на Ближнем Востоке для перехвата иранских ракет в случае возможного конфликта, сообщает издание The Economist.

"Авианосец, истребители, комплексы Patriot/THAAD, самолеты-заправщики и логистические центры теперь находятся на своих позициях", - отметило издание, добавив, что группировка американских сил в регионе за последнее время быстро изменилась.

По данным авиационных ресурсов Flightradar24 и ADS-B Exchange, на минувшей неделе военно-транспортные самолеты ВВС США C-17А Globemaster III доставляли на Ближний Восток грузы с аэродрома Роберт Грей, используемого в том числе армейским полком ПВО в Форт-Кавасосе в штате Техас. В Форт-Кавасосе размещается 62-й артиллерийский полк ПВО, который располагает зенитными ракетными комплексами Patriot и системами противоракетной обороны THAAD, предназначенными для перехвата баллистических целей.

Только за последние трое суток американские транспортные самолеты осуществили шесть рейсов, в том числе в понедельник, на базу Али Аль-Салем в Кувейте и один рейс на базу Принц Султан в Саудовской Аравии.

Между тем The Economist полагает, что президент США Дональд Трамп, возможно, еще не принял решения о нанесении удара по Ирану. Но в частных разговорах некоторые представители стран Персидского залива говорят, что массированный американский удар по Ирану вероятен и что Трамп, вероятно, нацелится на политическое руководство Ирана, пишет издание.

Иран явно встревожен и предупреждает Америку, что в отличие от прошлогодних ракетных обстрелов, он будет рассматривать любую американскую атаку как "тотальную войну". Это подразумевает, что он ответит не только небольшими ракетными ударами, как это было в июне прошлого года при обстреле авиабазы Аль-Удейд в Катаре, но и гораздо более масштабными атаками, возможно, даже запустив свои ракеты превентивно, прежде чем Америка или Израиль смогут нанести удар по пусковым установкам, указывает The Economist.

Издание Middle East Eye со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что США планируют нанести точечные удары по высокопоставленным иранским чиновникам и командирам, которых они считают ответственными за гибель демонстрантов во время протестов в Иране. По словам собеседника новостного сайта, удары могут быть нанесены уже на этой неделе.

