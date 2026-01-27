Поиск

Израильские военные не исключили удар США по Ирану в предстоящие выходные

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля готовится к возможному проведению американской военной операции против Ирана в предстоящие выходные, сообщил изданию The War Zone высокопоставленный представитель ЦАХАЛ.

"Но опять же, никакой уверенности нет. Все зависит от решения одного человека", - добавил израильский военный, имея в виду президента США Дональда Трампа.

Как отмечает издание в качестве одного из признаков потенциального конфликта, гражданские власти Израиля сообщили иностранным авиакомпаниям, что 31 января и 1 февраля могут быть периодом повышенной опасности для полетов с точки зрения безопасности, что, вероятно, является отсылкой к военному удару США по Ирану. При этом, если воздушное пространство Израиля будет закрыто, иностранные авиакомпании получат приоритет при вылете.

Газета Turkiye Today сообщает, что США завершили масштабное наращивание своих войск на Ближнем Востоке с прибытием в регион авианосной ударной группы во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

Издание отмечает, что в регионе теперь развернут авианосец, эсминцы, оснащенные крылатыми ракетами, группировка истребителей и система противоракетной обороны, которая, по словам официальных лиц, находится в полной боевой готовности.

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios накануне заявил, что стянул к Ирану значительные силы. "Рядом с Ираном у нас есть большая армада. Она больше, чем та, которая была близ Венесуэлы", - заявил он.

При этом портал Axios ранее на этой неделе отмечал со ссылкой на источники, что Трамп пока не решил, следует ли ему наносить удары по Ирану. В сообщении указывается, что на этой неделе у президента США намечены консультации по этому вопросу.

