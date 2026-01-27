Поиск

Япония и Южная Корея сообщили о запуске КНДР баллистических ракет

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - КНДР запустила в восточном направлении, предположительно, две баллистические ракеты, сообщает во вторник агентство Kyodo.

"Северная Корея, вероятно, запустила баллистическую ракету", - пишет агентство со ссылкой на власти Японии. Отмечается, что после этого первого пуска произошел второй.

В свою очередь, агентство Yonhap информирует, что в Южной Корее также зафиксировали запуск КНДР как минимум одной ракеты в сторону Японского моря. Других подробностей агентство не приводит.

В этом году КНДР уже запускала ракеты в сторону Японского моря 4 января.

Северная Корея Южная Корея Япония
