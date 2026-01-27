Глава Евросовета ждет от Моди помощи в урегулировании на Украине

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил в Дели, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может поспособствовать украинскому мирному урегулированию. Об том сообщает пресс-служба ЕС.

"Я знаю, дорогой премьер-министр, что мы можем рассчитывать на вашу помощь в том, что касается создания условий для мира через диалог и дипломатию", - сказал Кошта и призвал Моди к сотрудничеству для решения международных проблем.

"Сотрудничество между ЕС и Индией поможет сформировать более сбалансированный, устойчивый и инклюзивный мировой порядок", - указал Кошта.

На этой неделе в Дели прошел 16-й саммит ЕС-Индия. Стороны подписали масштабное соглашение о свободной торговле.