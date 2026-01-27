Поиск

В Индии заявили, что снизили импорт нефти из РФ на 28% и могут снизить больше
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Импорт российской нефти Индией снизился примерно на 28% с пикового уровня, поскольку появились новые источники поставок, заявил министр нефти Хардип Сингх Пури на энергетической конференции во вторник.

Поставки снизились до 1,3 млн б/с по сравнению с 1,8 млн б/с и могут снизиться больше, заявил Пури в интервью Bloomberg TV.

По его словам, Индия закупает нефть у 41 страны, тогда как ранее она закупала ее у 27 стран.

Пури добавил, что Индия, третий по величине в мире импортер нефти, стремится увеличить торговлю энергоносителями с Канадой и США. Сейчас страна закупает энергоносители у США на $15 млрд в год, при этом Канада может стать крупным поставщиком энергии в Индию. Индия начала межведомственный диалог по энергетике с Канадой.

Пури сказал также, что Индия стремится увеличить долю газа в энергетическом балансе до 15%, и ожидаемое снижение цен на газ в ближайшие годы увеличит потребление в Индии такими отраслями, как производство удобрений и электроэнергии.

