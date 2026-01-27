В Австралии установилась почти 50-градусная жара

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Австралийские метеорологи во вторник фиксируют рекордные температурные показатели в ряде районов страны, сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что, по предварительным данным, в ряде населенных пунктов в штате Виктория температура воздуха прогрелась до 48,9 градуса по Цельсию. Если эта информация будет подтверждена, то это будет рекордным значением в этом штате.

Пока информации о жертвах не приводится. Власти Виктории предупреждают о рисках лесных пожаров на фоне чрезвычайно жаркой погоды.

В Мельбурне, где в настоящее время проходит теннисный турнир Australian Open, температура также приближается к рекордным показателям. Организаторы турнира ввели специальные меры предосторожности, в частности, они закрывают раздвижные крыши над кортами, чтобы защитить зрителей и теннисистов от прямых солнечных лучей. Спортсмены во время перерывов во время матчей прикладывают пакеты со льдом к телу, а также используют портативные вентиляторы. Отмечается, что посещаемость матчей значительно снизилась на фоне предупреждений служб здравоохранения и призывов властей оставаться дома.

Ожидается, что жара начнет незначительно спадать уже в среду, однако в целом жаркая погода сохранится до конца выходных.