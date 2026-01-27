Поиск

В Австралии установилась почти 50-градусная жара

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Австралийские метеорологи во вторник фиксируют рекордные температурные показатели в ряде районов страны, сообщает телеканал Sky News.

СпортДаниил Медведев выбыл из Australian OpenДаниил Медведев выбыл из Australian OpenЧитать подробнее

Отмечается, что, по предварительным данным, в ряде населенных пунктов в штате Виктория температура воздуха прогрелась до 48,9 градуса по Цельсию. Если эта информация будет подтверждена, то это будет рекордным значением в этом штате.

Пока информации о жертвах не приводится. Власти Виктории предупреждают о рисках лесных пожаров на фоне чрезвычайно жаркой погоды.

В Мельбурне, где в настоящее время проходит теннисный турнир Australian Open, температура также приближается к рекордным показателям. Организаторы турнира ввели специальные меры предосторожности, в частности, они закрывают раздвижные крыши над кортами, чтобы защитить зрителей и теннисистов от прямых солнечных лучей. Спортсмены во время перерывов во время матчей прикладывают пакеты со льдом к телу, а также используют портативные вентиляторы. Отмечается, что посещаемость матчей значительно снизилась на фоне предупреждений служб здравоохранения и призывов властей оставаться дома.

Ожидается, что жара начнет незначительно спадать уже в среду, однако в целом жаркая погода сохранится до конца выходных.

Австралия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Индии заявили, что снизили импорт нефти из РФ на 28% и могут снизить больше

 В Индии заявили, что снизили импорт нефти из РФ на 28% и могут снизить больше

В Баку предотвращен теракт против иностранного посольства

Число погибших от снежной бури в США увеличилось до 34 человек

 Число погибших от снежной бури в США увеличилось до 34 человек

Нефть Brent подешевела до $65,14 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 27 января

США могут нанести удары по высокопоставленным лицам Ирана уже на этой неделе

 США могут нанести удары по высокопоставленным лицам Ирана уже на этой неделе

Число жертв снежного шторма в США достигло 30 человек

 Число жертв снежного шторма в США достигло 30 человек

Мэр Миннеаполиса заявил, что во вторник часть федеральных агентов покинет город

 Мэр Миннеаполиса заявил, что во вторник часть федеральных агентов покинет город

Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

 Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

Ближневосточные СМИ пишут, что президент Сирии в среду посетит Россию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8254 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 128 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });