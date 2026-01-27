Поиск

Киргизия подала в Суд ЕАЭС иск к РФ из-за полисов ОМС для членов семей мигрантов

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Киргизия подала иск в Суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за проблем с выдачей в России полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) членам семей киргизских мигрантов, сообщил во вторник председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) республики Азамат Муканов.

"Киргизская сторона подала в суд на российскую сторону, которая не исполняет требования, прописанные в соглашениях ЕАЭС. Полис ОМС должен выдаваться и на членов семей работающих в России. Это соглашение подписано пятью странами", - заявил Муканов в ходе заседания профильного комитета парламента Киргизии.

По его словам, решение очередного заседания Суда ЕАЭС будет вынесено в феврале.

Депутаты парламента Киргизии в ходе заседания поручили главе ФОМС республики урегулировать вопрос получения киргизскими мигрантами полисов и медицинского обслуживания в РФ.

ЕАЭС Киргизия
