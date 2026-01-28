Беспилотник и самолет ВМС США провели патрулирование к югу от Ирана

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США во вторник один за другим провели многочасовые полеты к юго-востоку от Ирана, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Беспилотник и самолет курсировали над международными водами по маршруту из Персидского в Оманский залив, пролетая через Ормузский пролив.

Тем времен иранский беспилотник во вторник также совершал полет над районом Оманского залива.

В минувшее воскресенье в район Ближнего Востока прибыла американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln. В состав группы входят три ракетных эсминца. В настоящее время авианосец находится в Аравийском море вблизи Омана.