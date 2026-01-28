Поиск

Египет призвал США и Иран к дипломатическому решению разногласий

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Египта Бадр Абделати во время переговоров с представителями США и Ирана призвал стороны к деэскалации и дипломатии для сохранения стабильности в ближневосточном регионе, сообщает Egypt Today.

Речь идет о телефонных разговорах министра с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В этих беседах Бадр Абделати подчеркнул необходимость прикладывать больше усилий, чтобы снизить напряжение и достичь спокойной обстановки, сообщает издание.

По его данным, египетский министр отметил необходимость придерживаться дипломатии и подготовить почву для возобновления диалога Вашингтона и Тегерана, что позволило бы решить иранский ядерный вопрос. Глава МИД Египта считает, что потенциальное соглашение США и Ирана по атомной проблеме должно учитывать интересы всех сторон и способствовать безопасности и стабильности как на региональном, так и на международном уровне.

Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что армада американских кораблей движется к Ирану, однако подчеркнул, что Вашингтон надеется в итоге достичь договоренности с Тегераном.

Ранее Иран обвинил США и Израиль в подстрекательстве во время протестов, которые начались в конце 2025 года. Поначалу они были вызваны экономической ситуацией в стране, в частности, резким падением курса национальной валюты, но затем от протестующих стали звучать и политические требования. В последние дни обстановка в иранских городах, в целом, нормализовалась. Однако США пока сохраняют усиленное военное присутствие близ Ирана. Западные СМИ отмечают, что Вашингтон, судя по всему, еще может пойти на нанесение ударов по иранской территории.

