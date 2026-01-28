КНДР провела испытания обновленной крупнокалиберной РСЗО

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Военные КНДР во вторник провели испытания обновленной крупнокалиберной реактивной системы залпового огня, сообщает ЦТАК.

"Главное управление ракетостроения КНДР 27 января провело испытательную стрельбу для проверки эффективности обновленной крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО), в которую внедрена новая технология", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что выпущенные четыре реактивных снаряда системы залпового огня нанесли сильный удар по морским мишеням в 358,5 км от стартовой позиции. За ходом испытания наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

"Сегодняшнее испытание имеет весьма важное значение в повышении эффективности стратегического сдерживания", - цитирует агентство лидера КНДР.

Ким Чен Ын также сообщил, что на предстоящем IX съезде Трудовой партии Кореи будут намечены "планы следующего этапа дальнейшего укрепления сил сдерживания ядерной войны".