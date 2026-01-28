Что случилось этой ночью: среда, 28 января

Трамп сообщил о движении "армады кораблей США" к Ирану, в Мурманской области сняли режим ЧС, КНДР испытала РСЗО с новой технологией

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп заявил, что к Ирану направляется "армада американских кораблей", и выразил надежду, что Тегеран согласится на сделку с Вашингтоном.

- В Мурманской области сняли режим ЧС, введенный 25 января в связи с обрушением пяти опор ЛЭП. Электроснабжение в Мурманске и Североморске восстановлено, "осталась точечная донастройка", сообщил губернатор Андрей Чибис.

- КНДР испытала крупнокалиберную реактивную систему залпового огня с новой технологией. Четыре снаряда поразили морскую мишень на расстоянии 358,5 км. За ходом испытаний наблюдал Ким Чен Ын.

- Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в телефонном разговоре заверил президента Ирана Масуда Пезешкиана, что Эр-Рияд не допустит использования своей территории или воздушного пространства для нападения на Тегеран.

- Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном доме в Якутии. Двое пострадавших находятся в реанимации. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело.

- На Площади заложников в Тель-Авиве остановили "таймер плена" после возвращения тела последнего заложника. Часы проработали 843 дня и 12 ч.

- Российские горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов получили от МОК приглашения для участия в зимней Олимпиаде-2026.

- Число погибших в результате снежной бури в США достигло 45 человек.