Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 28 января

Трамп сообщил о движении "армады кораблей США" к Ирану, в Мурманской области сняли режим ЧС, КНДР испытала РСЗО с новой технологией

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп заявил, что к Ирану направляется "армада американских кораблей", и выразил надежду, что Тегеран согласится на сделку с Вашингтоном.

- В Мурманской области сняли режим ЧС, введенный 25 января в связи с обрушением пяти опор ЛЭП. Электроснабжение в Мурманске и Североморске восстановлено, "осталась точечная донастройка", сообщил губернатор Андрей Чибис.

- КНДР испытала крупнокалиберную реактивную систему залпового огня с новой технологией. Четыре снаряда поразили морскую мишень на расстоянии 358,5 км. За ходом испытаний наблюдал Ким Чен Ын.

- Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в телефонном разговоре заверил президента Ирана Масуда Пезешкиана, что Эр-Рияд не допустит использования своей территории или воздушного пространства для нападения на Тегеран.

- Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном доме в Якутии. Двое пострадавших находятся в реанимации. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело.

- На Площади заложников в Тель-Авиве остановили "таймер плена" после возвращения тела последнего заложника. Часы проработали 843 дня и 12 ч.

- Российские горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов получили от МОК приглашения для участия в зимней Олимпиаде-2026.

- Число погибших в результате снежной бури в США достигло 45 человек.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 28 января

Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

 Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

Число погибших в результате снежной бури в США достигло 45 человек

В Израиле остановили часы, отсчитывавшие время с начала кризиса с заложниками

 В Израиле остановили часы, отсчитывавшие время с начала кризиса с заложниками

К берегам Ирана движется армада кораблей США

Саудовская Аравия не допустит нанесения ударов по Ирану со своей территории

 Саудовская Аравия не допустит нанесения ударов по Ирану со своей территории

Трамп доволен работой министра внутренней безопасности США Ноэм

 Трамп доволен работой министра внутренней безопасности США Ноэм

Трамп заявил о положительных явлениях в процессе украинского урегулирования

Рост населения США замедлился из-за сильного сокращения притока мигрантов

Что произошло за день: вторник, 27 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8259 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });