Отель загорелся на горнолыжном курорте Куршевель

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - На престижном французском горнолыжном курорте Куршевель произошло возгорание в пятизвездочном отеле Grandes Alpes, пострадавших нет, сообщают в среду французские СМИ.

Более 260 человек эвакуированы. Борьбу с огнем ведут 115 пожарных.

Пожар начался в ночь на среду, потушить его полностью пока не удалось. Возгорание произошло на крыше отеля. Пожарные отмечают высокий риск распространения огня на соседние здания.

Причину пожара пока не установили.

Франция Куршевель Grandes Alpes
