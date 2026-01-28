Отель загорелся на горнолыжном курорте Куршевель

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - На престижном французском горнолыжном курорте Куршевель произошло возгорание в пятизвездочном отеле Grandes Alpes, пострадавших нет, сообщают в среду французские СМИ.

Более 260 человек эвакуированы. Борьбу с огнем ведут 115 пожарных.

Пожар начался в ночь на среду, потушить его полностью пока не удалось. Возгорание произошло на крыше отеля. Пожарные отмечают высокий риск распространения огня на соседние здания.

Причину пожара пока не установили.