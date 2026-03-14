Трамп опроверг сообщения о серьезном повреждении самолетов США в Саудовской Аравии

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Самолеты-заправщики ВВС США, которые располагались на базе Принц Султан в Саудовской Аравии, не были сбиты или уничтожены, их повреждения незначительны, заявил президент США Дональд Трамп.

"На самом деле, база была атакована несколько дней назад, но самолеты не были "сбиты" или "уничтожены". У четырех из пяти практически нет повреждений, и они уже снова в строю", - написал он в субботу в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, "у одного повреждений немного больше, но он вскоре поднимется в воздух". "Ни один из них не был уничтожен или даже близок к этому, в отличие от того, что фейковые новости написали в заголовках", - подчеркнул президент США.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на двух американских представителей, сообщила, что в ходе иранского ракетного обстрела авиабазы Принц Султан в Саудовской Аравии были повреждены пять самолетов-заправщиков ВВС США.

По их данным, удар по базирующимся на авиабазе американским самолетам был нанесен на днях. Они получили серьезные повреждения, но не были полностью уничтожены, указали источники издания.

В настоящее время, писала газета, техперсонал пытается восстановить самолеты.