Кац заявил, что операция США и Израиля в Иране вошла в "решающую фазу"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Военные действия против Ирана входят в решающую фазу, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Мы входим в решающую фазу и будем продолжать столько, сколько понадобится", - приводит его слова в субботу Ynet.

Ранее в субботу Израиль отдал приказ об эвакуации промышленной зоны, расположенной к западу от города Тебриз в Иране, указав, что "в ближайшие часы проведет операции в этом районе", сообщает Jerusalem Post.

По данным газеты, Армия обороны Израиля совершила 20 волн ударов по западным и центральным районам Ирана, нацеленных более чем на 150 объектов в стране, включая ракетные объекты и пусковые установки, объекты по производству беспилотников, системы ПВО и предприятия по производству вооружений.