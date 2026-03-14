Кац заявил, что операция США и Израиля в Иране вошла в "решающую фазу"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Военные действия против Ирана входят в решающую фазу, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Мы входим в решающую фазу и будем продолжать столько, сколько понадобится", - приводит его слова в субботу Ynet.

Ранее в субботу Израиль отдал приказ об эвакуации промышленной зоны, расположенной к западу от города Тебриз в Иране, указав, что "в ближайшие часы проведет операции в этом районе", сообщает Jerusalem Post.

По данным газеты, Армия обороны Израиля совершила 20 волн ударов по западным и центральным районам Ирана, нацеленных более чем на 150 объектов в стране, включая ракетные объекты и пусковые установки, объекты по производству беспилотников, системы ПВО и предприятия по производству вооружений.

15
Последствия израильского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране
Хроника 28 февраля – 14 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Взрыв произошёл у еврейской школы в Амстердаме

Трамп опроверг сообщения о серьезном повреждении самолетов США в Саудовской Аравии

Израиль нанес удары по космическому центру и заводу по производству систем ПВО в Иране

Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран

Макрон предложил Ливану и Израилю провести прямые переговоры в Париже

Израильская армия сообщила об уничтожении командных центров "Хезболлы" в Бейруте

СМИ сообщили о решении хуситов поддержать Иран в войне против Израиля и США

ХАМАС призвал Иран остановить удары по странам Персидского залива

На Земле происходит первая продолжительная магнитная буря весны
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 739 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8649 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
