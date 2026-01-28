Поиск

В ОДКБ сообщили о выявлении за 2025 г. более 400 тыс. деструктивных информресурсов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - За 2025 год обнаружено и приостановлено более 400 тысяч деструктивных информационных ресурсов, заявил заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков в среду.

"Промежуточные итоги за 2025 год свидетельствуют о масштабах негативного воздействия на информационное пространство государств-членов организации. Выявлено и приостановлено более 400 тысяч деструктивных информационных ресурсов", - сказал Семериков на пленарном заседании "Инфофорум-2026".

По его информации, за данный период возбуждено свыше 300 тысяч уголовных дел, более 12 тыс. человек осуждены по ранее возбужденным делам.

Семериков также сообщил, что актуальными темами для информационной безопасности являются противодействие гибридным угрозам, защита цифровых социальных услуг и безопасность критической инфраструктуры.

ОДКБ Валерий Семериков
