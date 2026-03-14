Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Две группы стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer накануне совершили налеты на Иран, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

В общей сложности четыре B-1B Lancer были задействованы в нанесении ударов по иранским целям. Продолжительность беспосадочных миссий с учетом проведения операций в небе над Ираном составила 16-17 часов.

На авиабазе Фэрфорд базируется группировка из 18 американских тяжелых бомбардировщиков, в том числе 12 самолетов B-1B Lancer и шести B-52H Stratofortress.

Газета The New York Times со ссылкой на военный источник сообщила, что американские бомбардировщики уничтожили места расположения пусковых установок ракет в ходе нанесения ударов по иранскому острову Харк в Персидском заливе. Самолеты также нанесли удары по складам, где размещались запасы иранских морских мин, и авиабазе. При этом инфраструктура острова Харк, главного иранского нефтяного терминала, через который экспортируется до 90% нефти, во время операции не была затронута.

Президент США Дональд Трамп подтвердил авиаудары по острову Харк в соцсети Truth Social, заявив, что американские вооруженные силы поразили там все военные цели. По словам Трампа, он решил в этот раз не бить по нефтяным объектам на острове. При этом президент США предупредил, что пересмотрит это решение, если Иран и дальше будет блокировать движение судов через Ормузский пролив.