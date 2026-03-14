Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран

Фото: U.S. Air Force via Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Две группы стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer накануне совершили налеты на Иран, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

В общей сложности четыре B-1B Lancer были задействованы в нанесении ударов по иранским целям. Продолжительность беспосадочных миссий с учетом проведения операций в небе над Ираном составила 16-17 часов.

На авиабазе Фэрфорд базируется группировка из 18 американских тяжелых бомбардировщиков, в том числе 12 самолетов B-1B Lancer и шести B-52H Stratofortress.

Газета The New York Times со ссылкой на военный источник сообщила, что американские бомбардировщики уничтожили места расположения пусковых установок ракет в ходе нанесения ударов по иранскому острову Харк в Персидском заливе. Самолеты также нанесли удары по складам, где размещались запасы иранских морских мин, и авиабазе. При этом инфраструктура острова Харк, главного иранского нефтяного терминала, через который экспортируется до 90% нефти, во время операции не была затронута.

Президент США Дональд Трамп подтвердил авиаудары по острову Харк в соцсети Truth Social, заявив, что американские вооруженные силы поразили там все военные цели. По словам Трампа, он решил в этот раз не бить по нефтяным объектам на острове. При этом президент США предупредил, что пересмотрит это решение, если Иран и дальше будет блокировать движение судов через Ормузский пролив.

Хроника 28 февраля – 14 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВВС США Иран США B-1B Lancer B-52H Stratofortress
Новости по теме

Кац заявил, что операция США и Израиля в Иране вошла в "решающую фазу"

Израиль нанес удары по космическому центру и заводу по производству систем ПВО в Иране

Макрон предложил Ливану и Израилю провести прямые переговоры в Париже

Израильская армия сообщила об уничтожении командных центров "Хезболлы" в Бейруте

СМИ сообщили о решении хуситов поддержать Иран в войне против Израиля и США

ХАМАС призвал Иран остановить удары по странам Персидского залива

На Земле происходит первая продолжительная магнитная буря весны

Иран задумался о том, чтобы принимать оплату в юанях за проход через Ормузский пролив

По посольству США в Ираке нанесен удар
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 737 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8649 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
