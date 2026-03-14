СМИ сообщили о решении хуситов поддержать Иран в войне против Израиля и США

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Хуситы приняли решение поддержать Иран и находятся в координации с Тегераном, заявил член политбюро шиитского движения "Ансар-Алла" (хуситы) Мохаммед аль-Бухайти.

"Йемен принял решение поддержать Иран", - сообщает в субботу телеканал Al Mayadeen со ссылкой на интервью высокопоставленного представителя хуситов.

По словам аль-Бухайти, Йемен находится "в полном взаимодействии с "осью сопротивления" (неофициальная коалиция антизападных военных формирований, возглавляемая Ираном - ИФ), в особенности с Ираном, и внимательно отслеживает ситуацию".

Он отметил, что "вмешательство - лишь вопрос времени". "Палец на спусковом крючке", - сказал аль-Бухайти.