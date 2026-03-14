Израиль нанес удары по космическому центру и заводу по производству систем ПВО в Иране

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по главному исследовательскому центру Космического агентства Ирана и заводу по производству ПВО.

"Вчера вечером (в пятницу) ВВС Израиля, действуя на основании разведданных ЦАХАЛ, нанесли удары по десяткам объектов инфраструктуры иранского террористического режима по всему Тегерану. В рамках этих ударов ЦАХАЛ вывел из строя главный исследовательский центр космической программы режима", - говорится в сообщении ЦАХАЛ, распространенном в субботу.

В пресс-релизе отмечается, что "в центре находились стратегические лаборатории, используемые для исследований, в том числе для разработки военных спутников для различных целей: наблюдение, сбор разведданных и наведение огня на цели по всему Ближнему Востоку".

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что также поражены несколько объектов по производству систем противовоздушной обороны Ирана. "В ходе ударов был поражен ключевой завод, использовавшийся для производства систем ПВО", - говорится в сообщении.