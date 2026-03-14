Израиль нанес удары по космическому центру и заводу по производству систем ПВО в Иране

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по главному исследовательскому центру Космического агентства Ирана и заводу по производству ПВО.

"Вчера вечером (в пятницу) ВВС Израиля, действуя на основании разведданных ЦАХАЛ, нанесли удары по десяткам объектов инфраструктуры иранского террористического режима по всему Тегерану. В рамках этих ударов ЦАХАЛ вывел из строя главный исследовательский центр космической программы режима", - говорится в сообщении ЦАХАЛ, распространенном в субботу.

В пресс-релизе отмечается, что "в центре находились стратегические лаборатории, используемые для исследований, в том числе для разработки военных спутников для различных целей: наблюдение, сбор разведданных и наведение огня на цели по всему Ближнему Востоку".

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что также поражены несколько объектов по производству систем противовоздушной обороны Ирана. "В ходе ударов был поражен ключевой завод, использовавшийся для производства систем ПВО", - говорится в сообщении.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });