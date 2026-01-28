В США из-за снежной бури погиб 51 человек

Фото: Andres Kudacki/Getty Images

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Жертвами снежной бури в США стал 51 человек, сообщает в среду телеканал NBC News.

Накануне поступали данные о 34 погибших.

На востоке и северо-востоке страны выпало не менее 30 см снега, в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) - более 50 см. В городе объявлено чрезвычайное положение. Из-за мороза в Питтсбурге вышли из строя 37 плужных снегоочистителей.

Согласно данным на сайте PowerOutage.com, около 400 тыс. домохозяйств в США остаются без электричества, наиболее тяжелая ситуация - в штатах Теннесси и Миссисипи.

По последним данным, в аэропортах США в среду отменили уже 670 рейсов, около 860 рейсов задерживаются.

Национальная метеорологическая служба предупреждает, что аномально низкая температура сохранится и на следующей неделе.