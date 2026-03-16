Сийярто заявил об отказе Киева от встречи по "Дружбе"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Украина отказалась от трехсторонней встречи со Словакией и Венгрией по поводу нефтепровода "Дружба", написал в соцсети X глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Была запланирована трехсторонняя консультация с министрами энергетики Словакии и Украины, но украинская сторона в итоге отказалась от участия, - сообщил он. - Это произошло после того, как делегация Министерства энергетики Венгрии провела три с половиной дня в Киеве в попытке наладить диалог".

"Все запросы о встречах были отклонены, и инспекторам ЕС также не разрешают выезд на объект", - добавил он.

По мнению министра, "очевидно, что Украина не возобновляет работу нефтепровода "Дружба" по сугубо политическим причинам, хотя с технической точки зрения он готов к эксплуатации".

27 января поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины, были остановлены как в Венгрию, так и Словакию. Украинские власти ранее сообщали о невозможности восстановления прокачки из-за повреждения инфраструктуры.

Венгрия остановила поставки дизельного топлива на Украину.