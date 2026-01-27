Число погибших от снежной бури в США увеличилось до 34 человек

Фото: Jon Cherry/Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Обрушившийся на США зимний шторм, принесший снегопады и низкие температуры, привел к гибели как минимум 34 человек, сообщает во вторник USA Today.

О погибших сообщается в 14 американских штатах. Больше всего смертей было зафиксировано в штате Нью-Йорк, где погибли девять человек. Ранее на этой неделе поступали данные о 14 погибших.

Во многих штатах количество осадков превысило 30 см, что привело к перебоям в движении на дорогах, отмене воздушных рейсов и закрытию школ. По данным Национальной метеорологической службы, в некоторых районах к северу от Питтсбурга (штат Пенсильвания), количество осадков превысило 50 см.

В стране все еще наблюдаются перебои с электроэнергией. По данным сайта PowerOutage.com, в настоящий момент без электричества находятся около 550 тыс. человек, больше всего - в штатах Теннесси и Миссисипи. Власти предупреждают, что на восстановление подачи энергии может уйти несколько дней.

Ожидается, что низкие температуры сохранятся на протяжении примерно недели. Метеорологи не исключают, что на выходных на восточное побережье США может обрушиться еще один шторм.