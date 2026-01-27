Поиск

Число погибших от снежной бури в США увеличилось до 34 человек

Число погибших от снежной бури в США увеличилось до 34 человек
Фото: Jon Cherry/Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Обрушившийся на США зимний шторм, принесший снегопады и низкие температуры, привел к гибели как минимум 34 человек, сообщает во вторник USA Today.

О погибших сообщается в 14 американских штатах. Больше всего смертей было зафиксировано в штате Нью-Йорк, где погибли девять человек. Ранее на этой неделе поступали данные о 14 погибших.

Во многих штатах количество осадков превысило 30 см, что привело к перебоям в движении на дорогах, отмене воздушных рейсов и закрытию школ. По данным Национальной метеорологической службы, в некоторых районах к северу от Питтсбурга (штат Пенсильвания), количество осадков превысило 50 см.

В стране все еще наблюдаются перебои с электроэнергией. По данным сайта PowerOutage.com, в настоящий момент без электричества находятся около 550 тыс. человек, больше всего - в штатах Теннесси и Миссисипи. Власти предупреждают, что на восстановление подачи энергии может уйти несколько дней.

Ожидается, что низкие температуры сохранятся на протяжении примерно недели. Метеорологи не исключают, что на выходных на восточное побережье США может обрушиться еще один шторм.

Снегопад в Нью-Йорке

10
США Нью-Йорк Пенсильвания Миссисипи Теннесси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших от снежной бури в США увеличилось до 34 человек

 Число погибших от снежной бури в США увеличилось до 34 человек

Нефть Brent подешевела до $65,14 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 27 января

США могут нанести удары по высокопоставленным лицам Ирана уже на этой неделе

 США могут нанести удары по высокопоставленным лицам Ирана уже на этой неделе

Число жертв снежного шторма в США достигло 30 человек

 Число жертв снежного шторма в США достигло 30 человек

Мэр Миннеаполиса заявил, что во вторник часть федеральных агентов покинет город

 Мэр Миннеаполиса заявил, что во вторник часть федеральных агентов покинет город

Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

 Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

Ближневосточные СМИ пишут, что президент Сирии в среду посетит Россию

В Белом доме назвали переговоры США, РФ и Украины в Абу-Даби историческими

 В Белом доме назвали переговоры США, РФ и Украины в Абу-Даби историческими

Что произошло за день: понедельник, 26 января
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8250 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 128 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });