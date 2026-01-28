Латвия готовит план перекрытия автомобильных и железных дорог на границе с Россией

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Латвия готовит подробный план перекрытия автомобильных дорог и железнодорожных путей вблизи восточной границы, заявил глава Минобороны республики Андрис Спрудс в эфире латвийского телевидения.

"Если военная угроза усилится, мы не исключаем демонтажа автомобильных и железных дорог", - сказал он.

По словам министра, Военный совет при президенте Латвии и министерство транспорта и связи уже представили обобщенные выводы по этому вопросу.

Латвия на востоке граничит с Россией и Белоруссией.