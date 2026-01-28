В Куршевеле второй день не могут потушить пожар в пятизвездочном отеле

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - На французском горнолыжном курорте Куршевель с вечера 27 января, после 15 часов усилий пожарные не могут потушить горящую крышу пятизвездочного отеля Grandes Alpes, сообщает BFMTV.

Около 19:00 на кровле началось задымление, затем появился огонь. Пожарные прибыли в большом количестве, префектура департамента Савойя назвала их работу эффективной, однако и утром отель продолжал гореть. Тушение осложняет сложная структура кровли, присутствие на ней сверху слоя снега, который, по данным СМИ, составляет от полуметра до метра. Также пожарным сложно располагать свои машины, поскольку по бокам к пострадавшему отелю примыкают два других - такие же деревянные шале.

Из-за близости соседних гостиниц сохраняется риск распространения огня. Поэтому постояльцев и персонал эвакуировали не только из Grandes Alpes, но и из соседнего отеля Le Lana. Всего из двух гостиниц вывели 279 человек, отмечает BFMTV, часть из них расселили по другим отелям, остальных - в организованном на месте пункте временного пребывания.

По данным префектуры, пострадали четверо пожарных.

Пена, которую применяют пожарные, проникла в водопроводную систему Куршевеля, вода в ней признана непригодной для питья, предупредила также прокуратура. Чтобы вода восстановила исходные качества, рекомендовано в течение некоторого времени сливать ее через краны. Обитателям Куршевеля в связи с этим начали раздавать воду в бутылках.

Причину пожара пока не установили.