Украина и Ближний Восток станут главными пунктами повестки заседания Совета ЕС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС соберутся в четверг в Брюсселе для обсуждения ситуации на Украине, а также положения дел на Ближнем Востоке и в регионе Великих африканских озер.

Встреча начнется с обмена мнениями по видеосвязи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, следует из повестки совещания.

Дальнейшее обсуждение министрами 27 государств-членов ЕС сначала затронет оказание Украине энергетической поддержки, затем оно будет посвящено мирным переговорам под руководством США. Совет также рассмотрит вопрос о кредите Киеву в 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

"Кроме того, министры иностранных дел Европейского союза обменяются мнениями о путях дальнейшего усиления давления на Россию, в частности, посредством ограничительных мер. Эта часть дискуссии будет посвящена работе над следующим пакетом ограничительных мер против Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Во второй половине заседания главы МИД обменяются мнениями о ситуации на Ближнем Востоке. Сначала министры затронут обстановку в Иране в свете недавней волны насильственных репрессий со стороны иранского режима. Они обсудят "все последствия, включая региональный и ядерный аспекты". Ожидается принятие нового пакета ограничительных мер в отношении иранских властей.

Затем участники заседания, как ожидается, обсудят "вклад ЕС в реализацию всеобъемлющего плана по прекращению конфликта в Газе в свете заявления США от 14 января о начале второго этапа этого плана". Министры рассмотрят "подход ЕС и его участие в структурах управления: Учредительном исполнительном совете и Исполнительном совете по Газе, который будет контролировать работу Палестинского национального комитета управления Газой", сообщили в Брюсселе.

Состоится также обсуждение последних событий в Сирии, включая недавнюю вспышку насилия на северо-востоке страны.

Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит ситуацию в регионе Великих африканских озер с особым вниманием на эскалацию насилия на востоке Демократической Республики Конго в конце 2025 года. В продолжение дискуссий на декабрьском заседании совета, как планируется, министры ЕС обсудят пути, по которым Евросоюз может активно поддержать мирное урегулирование конфликта. Предполагается также обсудить действия ЕС против дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации на местах.

В ходе рабочего обеда министры иностранных дел проведут неформальный обмен мнениями с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком. Обсуждение будет посвящено глобальному состоянию прав человека.

"На полях" министерской встречи состоится 15-й Совет ассоциации ЕС-Марокко.