Рынки акций Европы закрылись в минусе

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги снижением.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,75% - до 608,51 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,52%, германский DAX - 0,29%, французский CAC 40 - 1,06%, итальянский FTSE MIB - 0,66%, испанский IBEX 35 - 1,1%.

Инвесторы оценивали статданные и новости компаний, а также ждали итогов заседания Федеральной резервной системы США, которые будут подведены в 22:00 мск.

Значение индекса потребительского доверия в Германии для февраля составило минус 24,1 пункта по сравнению с минус 26,9 пункта месяцем ранее, сообщила рассчитывающая показатель GfK. Рынок в среднем ожидал подъема до минус 25,8 пункта, по данным Trading Economics.

Индекс делового доверия в Италии в январе повысился до 89,2 пункта по сравнению с 88,5 пункта в декабре, говорится в отчете Национального института статистики (ISTAT). Консенсус-прогноз предполагал 89 пунктов.

Министерство экономики ФРГ ухудшило прогноз роста ВВП страны. В ведомстве теперь ожидают увеличения экономики на 1% в 2026 году и на 1,3% в 2027 году, тогда как октябрьский прогноз предполагал рост на 1,3% и 1,4% соответственно.

"Более осторожные прогнозы связаны с тем, что эффект от мер экономической и бюджетной политики проявляется не так быстро и не в том объеме, как мы ожидали", - заявила министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе.

В докладе ведомства отмечается, что экономические перспективы остаются сложными, и прошлогоднее повышение Вашингтоном пошлин на импорт продолжает оказывать давление на мировую экономику.

Глобальная турбулентность может ударить по экономике еврозоны, сказал в интервью El Pais член совета управляющих Европейского центрального банка Пьеро Чиполлоне. По его словам, усиление неопределенности способно поставить под угрозу инвестиции.

"Это может иметь последствия для роста экономики, и определенно будет иметь последствия для инфляции", - отметил Чиполлоне, добавив, что в случае затяжного характера неопределенность может повлиять также и на реальный сектор экономики.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стал шведский оператор платформы для инвестирования Nordnet AB (+8,1%), отчитавшийся о рекордно высокой прибыли за 2025 год.

Заметно подорожали акции CD Projekt (+7,5%), Hemnet Group (+6,7%), Aalberts (+6,3%), KGHM Polska Miedz (+6,2%), Alstom (+5,8%) и Interpump Group (+5,7%).

Самое большое снижение в сводном индексе продемонстрировали котировки LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-7,9%). Годовая отчетность и прогнозы крупнейшего мирового производителя товаров класса люкс разочаровали инвесторов, что привело к снижению стоимости акций также других компаний сектора, в том числе Christian Dior (-7,4%), Burberry Group (-4,7%), Hermes (-3,8%) и Kering (-3%).

Бумаги германского Deutsche Bank подешевели на 2% после сообщений об обысках в его офисах. Прокуратура Франкфурта сообщила в среду, что проводит расследование в отношении неустановленных сотрудников банка, которые подозреваются в причастности к отмыванию денег.

Британский ритейлер Debenhams нарастил капитализацию на 5,5%. Ранее он сообщил об улучшении годового прогноза прибыли, а также о том, что не будет продавать бренд PrettyLittleThing.

Рыночная стоимость шведского производителя грузовиков Volvo AB увеличилась на 2,6%. Его результаты за четвертый квартал оказались лучше ожиданий рынка.

Бумаги конкурирующей германской Daimler Truck подорожали на 3,3%. Компания стала лидером подъема в индексе DAX.

Котировки нидерландской ASML снизились на 1,9%, несмотря на позитивную отчетность ведущего мирового производителя оборудования для выпуска чипов, который также сообщил о запуске buyback на сумму до 12 млрд евро.

Среди других производителей полупроводниковой продукции STMicroelectronics прибавила 2,2% капитализации и показала самый сильный рост в составе французского CAC 40. Бумаги Infineon Technologies подорожали на 2,6%, обеспечив компании второе место в DAX. Тем временем рыночная стоимость BE Semiconductor Industries сократилась на 3,6%, ASM International - на 1,2%.