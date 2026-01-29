Иран и страны СНГ обсудили партнерство в рамках свободных торговых зон

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Рабочая встреча послов стран Содружества Независимых Государств с руководством Высшего совета по свободным торговым, промышленным и особым экономическим зонам Ирана состоялась в Тегеране, сообщила пресс-служба Исполкома СНГ.

"Основной целью переговоров стало обсуждение практических шагов по углублению многостороннего сотрудничества и расширению деловых связей в регионе. Участники встречи детально рассмотрели перспективы взаимодействия в рамках свободных экономических зон, которые призваны стать катализатором деловой активности", - говорится в сообщении.

"Стороны наметили конкретные направления для увеличения объемов трансграничных грузоперевозок и обсудили механизмы активизации туристического обмена, что должно способствовать более тесной интеграции экономик стран СНГ и Ирана", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что особое внимание в ходе дискуссии было уделено реализации совместных проектов Туркменистана и Ирана. "В частности, дипломаты и эксперты обменялись мнениями о создании специализированных торговых зон на ключевых приграничных пунктах пропуска "Серахс - Серахс" и "Алтын Асыр - Инче-Бурун". Ожидается, что запуск этих площадок существенно упростит ведение приграничной торговли и позволит максимально эффективно использовать транзитный потенциал двух соседних государств", - отметили в Исполкоме СНГ.