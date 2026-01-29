Эстония выйдет из партнерства в сфере здравоохранения "Северное измерение" из-за России

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии приняло решение о выходе из формата сотрудничества в сфере здравоохранения и социального обеспечения "Северное измерение" из-за участия в нем России.

Как отметила министр социальных дел Кармен Йоллер, после начала боевых действий на Украине "сотрудничество с Россией в формате "Северного измерения" и так было приостановлено, а взаимодействие с другими странами происходит на иных основаниях".

По ее словам, это решение не повлияет на повседневный доступ людей к медицинским и социальным услугам.

Партнерство "Северное измерение" было создано в 2022 году. Договор был заключен в Петербурге, одной из его сторон является Российская Федерация.

Учредителями "Северного измерения" выступали Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия и Швеция.