Эстония вводит требование предварительного разрешения для дипломатов из РФ на пересечение границы

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло предложение министерства иностранных дел о введении ограничений на пересечение границы гражданами РФ в соответствии с 19-м пакетом антироссийских санкций ЕС.

"В связи с 19-м пакетом санкций ЕС вносятся изменения в постановление, ограничивающее пересечение государственной границы гражданами России. Цель состоит в том, чтобы привести внутренние меры в соответствие с санкциями ЕС и уточнить порядок поездок российских дипломатов, сотрудников консульских учреждений и членов их семей в Эстонию и другие государства-члены ЕС", - сообщила пресс-служба правительства.

Постановление определяет лиц, которые обязаны будут уведомлять не менее чем за 24 часа о намерении въехать в государство-член ЕС, в котором они не имеют аккредитации, или проехать через него транзитом. Документ также устанавливает требование предварительного разрешения для граждан России, являющихся сотрудниками российских дипломатических или консульских учреждений, административного, технического или сервисного персонала дипломатических или консульских представительств, или членов их семей, для пересечения внешней границы Эстонии.

Заявление на получение разрешения должно быть подано в МИД посольством России в Таллинне не менее чем за пять рабочих дней до въезда в Эстонию. Министерство иностранных дел запросит заключение соответствующего административного органа по заявлению и направит решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения не позднее чем за 24 часа до предполагаемой даты въезда в Эстонию, говорится в проекте постановления.

Ограничения вступят в силу с 25 января 2026 года.

В октябре 2025 года ЕС в рамках 19-го пакета санкций ввел ограничения на передвижение российских дипломатов. "Решение (...) предусматривает, что государства-члены, желающие этого, могут ввести требование предварительного разрешения на въезд на свою территорию таких лиц на основании виз или видов на жительство, выданных другим государством", - говорилось в документе, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

Кроме того, для российских дипломатов было введено требование при передвижении внутри ЕС подавать уведомление. "В пределах Шенгенской зоны и при поездках в государство-член, отличное от того, в котором выдана аккредитация, решение (...) устанавливает механизм предварительного уведомления для российских дипломатов и консульских сотрудников, а также для членов административно-технического или обслуживающего персонала дипломатических представительств, или консульских учреждений России, и членов их семей", - говорилось в документе.

Гражданам РФ с действующей туристической шенгенской визой въезд в Эстонию с территории России был ранее запрещен вне зависимости от конечного пункта назначения или страны Шенгенской зоны, в которой была выдана виза.