ЕС выделяет 50 млн евро на энергетические нужды Украины

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) совместно с Европейским инвестиционным банком предоставила в четверг дополнительные 50 млн евро украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз", сообщила ЕК в своем коммюнике.

"Эти 50 млн евро в качестве экстренных займов - одна из многих дополнительных мер. Мы рассматриваем все возможные варианты, чтобы помочь украинцам", - заявила член ЕК по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что "этот дополнительный кредит, предоставленный в рамках Украинского фонда, усиливает ответные меры Европы на самые насущные энергетические потребности Украины".

В Брюсселе напомнили, что общая сумма поддержки ЕС экстренных закупок газа для Украины на зиму 2025-2026 годов составляет 977 млн евро. По информации ЕК, "Нафтогаз" параллельно обязуется реинвестировать сумму, эквивалентную этому финансированию, в проекты возобновляемой энергетики и декарбонизации.

Еврокомиссия ранее объявила о выделении 153 млн евро экстренной помощи Украине и принимающей беженцев Молдавии для обеспечения острых потребностей, связанных с низкими температурами и отсутствием электроэнергии.

"Благодаря новой гуманитарной помощи в размере 153 млн евро и дополнительно предоставляемым в этом месяце 947 генераторам, мы хотим, чтобы у людей были жилье, тепло", - заявила член ЕК по управлению кризисными ситуациями Аджа Лябиб.