ЕК зарегистрировала гражданскую инициативу о прекращении импорта в ЕС товаров из РФ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг, что зарегистрировала Европейскую гражданскую инициативу (ECI) о "поэтапном выводе вредных и бесполезных российских импортных товаров" в Евросоюзе.

Инициатива призывает ЕК "предложить решительные и незамедлительные меры по прекращению сохраняющейся импортной зависимости ЕС от России и Белоруссии путем введения секторальных запретов или решительного поэтапного вывода товаров".

По замыслу инициаторов, "цель состоит в том, чтобы остановить поток средств ЕС в российское государство, устранить структурные уязвимости в критически важных цепочках поставок и укрепить последовательную, основанную на ценностях торговую политику".

"Поскольку эта инициатива соответствует формальным условиям, установленным в соответствующем законодательстве, комиссия считает ее юридически допустимой в соответствии с регламентом о Европейских гражданских инициативах. На данном этапе комиссия не анализировала содержание предложений. Регистрация не влияет на окончательное решение комиссии по существу или на любые потенциальные действия, которые она может предпринять", - сообщается в коммюнике ЕК.

В документе отмечается, что Еврокомиссия "примет решение по инициативе только в том случае, если она соберет не менее одного миллиона подписей от граждан ЕС".

В Брюсселе напомнили правила: после регистрации у инициаторов есть шесть месяцев, чтобы начать 12-месячный период сбора подписей. Если за это время ECI получит не менее миллиона подписей в поддержку, при этом минимальные пороговые результаты будут достигнуты как минимум в семи государствах-членах, ЕК будет обязана отреагировать и решить, какие действия, если таковые будут, она предпримет в ответ на инициативу, обосновав свое решение.

ECI была введена в ЕС Лиссабонским договором как инструмент формирования гражданской повестки союза. Инициатива официально стартовала в апреле 2012 года. После официальной регистрации ECI позволяет миллиону граждан из как минимум семи государств-членов ЕС предложить Еврокомиссии внести юридические акты в тех областях, где она имеет право действовать. Предлагаемое действие не должно выходить за рамки полномочий ЕК по выдвижению законодательного предложения, инициатива не может быть "явно оскорбительной, надуманной или злонамеренной" и не должна "противоречить ценностям союза".

"С момента начала действия ECI комиссия зарегистрировала 126 инициатив. Содержание инициатив выражает лишь точку зрения организаторов и никоим образом не может рассматриваться как отражение точки зрения комиссии", - подчеркнули в ЕК.