Глава Минэнерго США заявил, что операция против Ирана завершится в течение нескольких недель

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава американского Минэнерго Крис Райт в воскресенье заявил, что военная операция против Ирана окончится через несколько недель.

"Я думаю, что конфликт, конечно, подойдет к концу в ближайшие недели. Может, это произойдет и раньше, но конфликт должен завершиться в течение нескольких следующих недель", - сказал он интервью телеканалу ABC.

Министр добавил, что в те же сроки американцам следует ожидать снижение цен на топливо, но гарантий этому нет.

"На войне гарантий тоже нет, совсем. Это краткая боль, которую надо перетерпеть, чтобы оказаться в гораздо лучших условиях", - сказал Райт.

В воскресенье пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин заявил телеканалу CNN, что израильские военные собираются вести операцию против Ирана еще по меньшей мере три недели.