Аракчи сообщил об обсуждении с некоторыми странами прохода их судов через Ормузский пролив

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Власти Ирана контактируют с некоторыми странами по вопросу безопасного использования Ормузского пролива, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Я не могу вам сказать, что это за страны, однако ряд государств действительно связались с нами. Они хотят, чтобы их суда безопасно передвигались по Ормузскому проливу", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

По его словам, вопрос о допуске судов той или иной страны находится в ведении ВС Ирана. Аракчи отметил, что за последние дни некоторые суда получали возможность проследовать через пролив.

Иранский министр вновь заверил, что Тегеран полностью не перекрывал пролив. По его словам, проблема в том, что из-за боевых действий сами суда опасаются сейчас передвигаться по данному маршруту.

В минувшую пятницу СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Иран разрешил двум идущим под индийским флагом газовозам с СПГ Shivalik и Nanda Devi пройти через Ормузский пролив, который фактически был заблокирован Тегераном после того, как США и Израиль нанесли удар по Ирану. В субботу посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали подтвердил, что Иран разрешил некоторым индийским судам пройти через Ормузский пролив.