Поиск

Иран применил новые типы ракет в ходе ударов по Израилю

Фото: Erik Marmor/Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Иран накануне провел серию масштабных волн ударов по городам Израиля с применением новых типов ракет, сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на военные источники.

По их данным, в ходе атак Иран использовал баллистические ракеты с кассетными боеголовками. Они разделяются на несколько боезарядов и могут нанести ущерб в радиусе до 10 км. Кроме того, были применены большие баллистические ракеты, которые несли огромные по мощности боеприпасы.

Как отмечает телеканал, суббота была "одним из самых ожесточенных дней" иранских ракетных атак. С утра до полудня было зафиксировано 10 волн. Атаки затронули несколько районов, включая Тель-Авив.

"Несмотря на все разговоры об уничтожении иранского военного потенциала, мы по-прежнему видим удары из Ирана по Израилю, в том числе с использованием, по всей видимости, новых типов боеприпасов", - указал телеканал.

Военная операция США и Израиля в Иране

15
Иран Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
