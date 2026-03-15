Швеция и Норвегия готовы сотрудничать с Францией по ядерному сдерживанию в Европе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Швеция и Норвегия не намерены отказываться от своей политики в области ядерного оружия, но готовы сотрудничать с Францией по ядерному сдерживанию в Европе, заявили главы правительств в воскресенье на пресс-конференции в столице Норвегии Осло.

"Согласно политике Швеции, на ее земле в мирное время ядерное оружие не будет размещено. Швеция не планирует это менять, поскольку Швеция прочно защищена общим ядерным сдерживанием НАТО", - сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

В то же время он отметил, что "политика никоим образом не исключает возможного будущего сотрудничества с Францией".

Как заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёр, "Норвегия также готова обсуждать возможное стратегическое сотрудничество с Францией".

"Но Норвегия не изменит свою собственную политику в отношении ядерного оружия: ядерное оружие не будет размещено в Норвегии. Главное - чтобы не было ослаблено общее ядерное сдерживание НАТО", - сказал Стёр.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна будет вводить "передовое ядерное сдерживание" и предложил европейским странам участвовать в совместной деятельности в дополнение к ядерному сдерживанию НАТО.