Поиск

Швеция и Норвегия готовы сотрудничать с Францией по ядерному сдерживанию в Европе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Швеция и Норвегия не намерены отказываться от своей политики в области ядерного оружия, но готовы сотрудничать с Францией по ядерному сдерживанию в Европе, заявили главы правительств в воскресенье на пресс-конференции в столице Норвегии Осло.

"Согласно политике Швеции, на ее земле в мирное время ядерное оружие не будет размещено. Швеция не планирует это менять, поскольку Швеция прочно защищена общим ядерным сдерживанием НАТО", - сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

В то же время он отметил, что "политика никоим образом не исключает возможного будущего сотрудничества с Францией".

Как заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёр, "Норвегия также готова обсуждать возможное стратегическое сотрудничество с Францией".

"Но Норвегия не изменит свою собственную политику в отношении ядерного оружия: ядерное оружие не будет размещено в Норвегии. Главное - чтобы не было ослаблено общее ядерное сдерживание НАТО", - сказал Стёр.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна будет вводить "передовое ядерное сдерживание" и предложил европейским странам участвовать в совместной деятельности в дополнение к ядерному сдерживанию НАТО.

Норвегия Швеция Франция Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });