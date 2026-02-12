Делси Родригес обдумает приглашение посетить США

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Временный президент Венесуэлы Делси Родригес получила приглашение посетить США и обдумает, принимать ли его. Она сказала об этом NBC News.

"Меня пригласили в США. Мы рассматриваем возможность поехать туда, как только установим двустороннее сотрудничество и сможем двигаться вперед", - заявила она.

3 января американские военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли в Штаты. Его обвиняют в причастности к наркоторговле. Вице-президент Венесуэлы Родригес 5 января принесла присягу в качестве временно исполняющей обязанности главы государства. С тех пор она дважды говорила по телефону с президентом США Дональдом Трампом.