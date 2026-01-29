Поиск

Азербайджан не предоставит воздушное пространство и территорию для атак на Иран

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Арагчи в четверг заявил, что Баку никогда не разрешит использовать свои территорию и воздушное пространство для проведения каким-либо государством военной операции против Ирана, сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

"Азербайджан всегда подчеркивал необходимость всем сторонам воздерживаться от шагов и риторики, которые могут привести к нестабильности в Иране и вокруг него. Важно решать существующие проблемы исключительно путем диалога и дипломатическими средствами в соответствии с нормами и принципами международного права", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Байрамов и Арагчи также обменялись мнениями ряду двусторонних и региональных вопросов, представляющим взаимный интерес.

Азербайджан воздушное пространство территория Иран атака
