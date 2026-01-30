Поиск

Новейший американский авианосец USS John F. Kennedy вышел море

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Новейший американский атомный авианосец USS John F. Kennedy, покинув верфь Newport News Shipbuilding в штате Вирджиния, вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщила судостроительная компания Huntington Ingalls Industries.

"В ходе этих испытаний впервые в море будут проверяться важные корабельные системы и компоненты", - говорится в сообщении.

Авианосец должен войти в состав американских ВМС в марте 2027 года. Закладка киля корабля состоялась 22 августа 2015 года. Его стоимость оценивается в $13,2 млрд.

John F. Kennedy будет способен нести на борту авиационное крыло в составе до 90 самолетов различных типов, а также вертолеты.

В настоящее время ВМС США располагают девятью атомными авианосцами класса Nimitz и одним нового класса Gerald Ford, к которому принадлежит USS John F. Kennedy.

