Поиск

Президент США заявил об отмене сертификации всех канадских самолетов

Он также предупредил о возможности введения 50% пошлины на все самолеты из Канады

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в ответ на отказ Канады сертифицировать самолеты американской компании Gulfstream Aerospace, отменяет сертификацию всех канадских самолетов.

"Основываясь на том факте, что Канада неправомерно и упорно отказывалась сертифицировать реактивные самолеты Gulfstream 500, 600, 700 и 800, которые являются одними из величайших и наиболее технологичных самолетов, когда-либо созданных, мы настоящим отменяем сертификацию Bombardier Global Express и всех самолетов, произведенных в Канаде, до тех пор, пока Gulfstream (...) не будет полностью сертифицирована, как и должно было быть много лет назад", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский президент также заявил, что если ситуация не изменится, то он собирается ввести пошлину в 50% на все канадские самолеты, продаваемые в США.

"Если по какой-либо причине эта ситуация не будет немедленно исправлена, я собираюсь взимать с Канады 50%-ный тариф на все самолеты, проданные в Соединенные Штаты Америки", - отметил он.


Дональд Трамп Канада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы

Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

 Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

Трамп объявил о снятии блокады воздушного пространства Венесуэлы

Трамп сказал, что попросил Путина отказаться от ударов по Киеву на неделю

 Трамп сказал, что попросил Путина отказаться от ударов по Киеву на неделю

Каллас заявила, что в ЕС обсуждают идею о запрете на въезд участникам СВО

 Каллас заявила, что в ЕС обсуждают идею о запрете на въезд участникам СВО

ЕС ввел санкции в отношении российских журналистов и деятелей культуры

 ЕС ввел санкции в отношении российских журналистов и деятелей культуры

OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

 OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

"Росатом" предложил ОАЭ проекты строительства АЭС большой и малой мощности
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8271 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 64 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });