Президент США заявил об отмене сертификации всех канадских самолетов

Он также предупредил о возможности введения 50% пошлины на все самолеты из Канады

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в ответ на отказ Канады сертифицировать самолеты американской компании Gulfstream Aerospace, отменяет сертификацию всех канадских самолетов.

"Основываясь на том факте, что Канада неправомерно и упорно отказывалась сертифицировать реактивные самолеты Gulfstream 500, 600, 700 и 800, которые являются одними из величайших и наиболее технологичных самолетов, когда-либо созданных, мы настоящим отменяем сертификацию Bombardier Global Express и всех самолетов, произведенных в Канаде, до тех пор, пока Gulfstream (...) не будет полностью сертифицирована, как и должно было быть много лет назад", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский президент также заявил, что если ситуация не изменится, то он собирается ввести пошлину в 50% на все канадские самолеты, продаваемые в США.

"Если по какой-либо причине эта ситуация не будет немедленно исправлена, я собираюсь взимать с Канады 50%-ный тариф на все самолеты, проданные в Соединенные Штаты Америки", - отметил он.



