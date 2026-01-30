Поиск

Республиканцы и демократы нашли компромиссное решение по бюджету, чтобы избежать шатдауна

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что республиканцам и демократам удалось прийти к согласию, чтобы избежать надвигающегося шатдауна, обеспечив принятие бюджетного финансирования федеральных ведомств до сентября, за исключением министерства внутренней безопасности, которому пока продлят действующее финансирование.

"Республиканцы и демократы в Конгрессе объединили усилия, чтобы обеспечить финансирование подавляющего большинства государственных органов до сентября, одновременно продлив финансирование министерства внутренней безопасности. (...)Надеюсь, и республиканцы, и демократы проголосуют "за" при столь необходимой поддержке обеих партий", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Между тем телеканал CBS News со ссылкой на источник в Демократической партии уточняет, что соглашение исключает законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности из обширного пакета в шесть законопроектов о расходах других федеральных структур, при этом нынешнее финансирование министерства внутренней безопасности продляется на две недели.

Действующее финансирование правительства должно прекратиться с полуночи 31 января.

Дональд Трамп США Сенат
