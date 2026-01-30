Поиск

Премьер Франции объявил об утверждении бюджета-2026 без голосования парламента

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Премьер Франции Себастьен Лекорню применил статью 49.3 Конституции для утверждения бюджета на 2026 год в обход его вынесения на голосование парламента, сообщает в пятницу телеканал BFM TV.

"Франции нужен бюджет. Поэтому я использую статью 49.3 Конституции для утверждения всего закона о бюджете на 2026 год", - объявил он в Национальном собрании.

Такое решение премьера вызвало недовольство ряда политических сил.

Так, крайне левая партия "Непокоренная Франция" инициирует вотум недоверия правительству. Голосование пройдет в понедельник. По данным французских СМИ, предложение о недоверии правительству вряд ли наберет необходимое количество голосов.

Ранее в январе премьер дважды прибегал к статье 49.3 для утверждения по отдельности доходной и расходной частей бюджета на 2026 год. После этого прошли голосования по четырем вотумам недоверия (двум, инициированным "Непокорённой Францией", и двум - правым "Национальным объединением"), однако успеха эти инициативы не имели.

