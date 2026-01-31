Поиск

Госдеп США одобрил продажу Израилю военной техники на сумму более $6,5 млрд

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Государственный департамент США одобрил потенциальные военные поставки Израилю на сумму более $6,5 млрд в рамках трех отдельных контрактов, сообщает Пентагон.

В частности, была одобрена потенциальная продажа легких тактических машин (JLTV) и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью $1,98 млрд, а также продажа 30 вертолетов AH-64E Apache за $3,8 млрд.

Третий контракт на сумму $740 млн включает в себя поставку силовых установок и трансмиссий для бронетранспортеров Namer, а также их комплексную логистическую поддержку.

Основным подрядчиком по первой продаже является компания AM General, в то время как Boeing и Lockheed Martin являются подрядчиками по продаже вертолетов Apache.

