В Кувейте сообщили о задержании 16 человек, связанных с "Хезболлой"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В МВД Кувейта заявили о задержании 16 человек - 14 граждан Кувейта и двух граждан Ливана, - связанных с движением "Хезболла" и подозреваемых в заговоре с целью саботажа, сообщает во вторник "Аль-Арабийя".

"Группа стремилась дестабилизировать ситуацию в сфере безопасности в стране и вербовать людей для вступления в террористическую организацию", - приводит телеканал заявление министерства.

В ведомстве также сообщили, что у задержанных изъяли оружие, дроны с камерами и радиопередающие устройства.