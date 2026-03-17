CNN сообщил о попытке Израиля ликвидировать главу Высшего совета нацбезопасности Ирана
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Израиль нанес удар по предполагаемому месту нахождения главы Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщает CNN во вторник.
Израиль нанес удар по Лариджани во время атаки на Тегеран в понедельник вечером, говорится в сообщении телекомпании со ссылкой на израильский источник.
По данным CNN, "израильские военные все еще ожидают результатов удара, так называемой оценки нанесенного ущерба, чтобы установить, был ли Лариджани убит".