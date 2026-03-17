CNN сообщил о попытке Израиля ликвидировать главу Высшего совета нацбезопасности Ирана

Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани (слева) Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Израиль нанес удар по предполагаемому месту нахождения главы Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщает CNN во вторник.

Израиль нанес удар по Лариджани во время атаки на Тегеран в понедельник вечером, говорится в сообщении телекомпании со ссылкой на израильский источник.

По данным CNN, "израильские военные все еще ожидают результатов удара, так называемой оценки нанесенного ущерба, чтобы установить, был ли Лариджани убит".