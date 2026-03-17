Нефтяной комплекс в Эль-Фуджайре в ОАЭ вновь подвергся атаке

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - БПЛА атаковал инфраструктуру для транспортировки нефти в районе города Эль-Фуджайра на востоке ОАЭ, после чего возник пожар, сообщает во вторник Al Arabiya со ссылкой на местные власти.

"Команды гражданской обороны немедленно отреагировали на события, пытаются взять ситуацию под контроль", - говорилось в заявлении властей.

О пострадавших пока не сообщалось.

В понедельник и субботу Эль-Фуджайру также атаковали. В портовый город Эль-Фуджайра идет нефтепровод, который позволяет ОАЭ транспортировать нефть в обход Ормузского пролива, который оказался в значительной степени перекрыт из-за конфликта США и Израиля с Ираном.

Также во вторник Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате в общей сложности 14 БПЛА над Восточной провинцией страны. Здесь, недалеко от границы с ОАЭ, располагается гигантское нефтегазовое месторождение Шайба.