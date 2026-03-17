Нефтяной порт Эль-Фуджайра в ОАЭ снова приостановил работу

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Порт Эль-Фуджайра в ОАЭ временно не ведет операции по погрузке на суда после того, как ранее во вторник он подвергся атаке, сообщило во вторник агентство Bloomberg.

"Ключевой порт ОАЭ Эль-Фуджайра снова во вторник приостановил операции по погрузке, после того как некоторые из них ненадолго возобновились накануне, сообщила компания Inchcape Shipping Services и источник, знакомый с темой", - говорится в публикации.

Источник добавил, что обломки беспилотника в ходе атаки на порт также повредили газовоз под флагом Кувейта.

По данным Inchcape Shipping Services, работы прекращены в терминале по загрузке жидких грузов и на выносном причале.

В минувший понедельник, а также в субботу на прошлой неделе Эль-Фуджайру уже атаковали. В портовый город Эль-Фуджайра идет нефтепровод, который позволяет ОАЭ транспортировать нефть в обход Ормузского пролива, который оказался в значительной степени перекрыт из-за конфликта США и Израиля с Ираном.

Кроме того, по данным Bloomberg, ранее удару подверглось самое крупное газовое месторождение в ОАЭ "Шах". На объекте начался пожар, который, по словам властей, удалось взять под контроль. О пострадавших не сообщалось.

Месторождение находится в той части пустыни Руб-эль-Хали, которая принадлежит ОАЭ; им управляет совместная структура, созданная госкомпанией ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co и американской Occidental Petroleum Corp. Здесь производят 20% поставляемого ОАЭ газа.