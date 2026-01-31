Известный португальский режиссер Жуан Канижу скончался в возрасте 68 лет

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Известный европейский режиссер Жуан Канижу найден мертвым в своем доме на юге Португалии. Как сообщают местные СМИ, тело 68-летнего кинематографиста обнаружила домработница в его доме неподалеку от поселка Вила-Висоза.

Обстоятельства и причины смерти режиссера на данный момент не раскрываются.

Жуан Канижу начал карьеру в большом кино в 1988 году, сняв свой первый полнометражный фильм. В своем творчестве он последовательно обращался к семейным драмам, образам сильных женских персонажей и социальным проблемам португальского общества.

Широкую международную известность режиссеру принес фильм "Темный рыцарь", рассказывающий историю мужчины, который ради спасения собственной жизни продает дочь русской мафии. Картина была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

В 2023 году Канижу был удостоен награды "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля за фильм "Плохая жизнь".

Помимо работы в кино, режиссер активно занимался театром, ставил пьесы Дэвида Мамета и Юджина О"Нила.